На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині старший лейтенант закрив собою підлеглого від вибуху гранати

На полігоні 25-річний військовий ЗСУ Богдан Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати, таким чином врятував йому життя.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Командування Сил логістики Збройних Сил України.

На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині, старший лейтенант Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, за декілька секунд до можливої загибелі врятував життя підлеглому.

Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці.

Побачивши, що граната, яку військовослужбовець кинув, впала на бруствер, керівник зреагував миттєво.

Старший лейтенант Богдан Федосенко. Фото: Командування Сил логістики Збройних Сил України

Він оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому. Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми.

У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю. Про надзвичайну відповідальність військового стверджують і його колеги.

У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії м. Одеси і за два з половиною роки служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку.

Командування Сил логістики ЗС України за такий вчинок характеризує його як справжнього Героя та з метою виховання лідерських якостей у підпорядкованого особового складу підготувало клопотання, на ім’я Головнокомандувача ЗСУ про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.

«Для самого офіцера Федосенко це стане подвійним святом. Адже незадовго до свого дня народження він врятував життя побратима, і, можливо, ще й отримає заохочення від Головнокомандувача ЗСУ», – розповіли у Командуванні Сил логістики.