На «оздоровленні» в РФ померла 12-річна дівчинка з Луганська, ще 100 дітей в лікарні

У Саратовській області РФ госпіталізували понад 100 школярів з «ЛНР», одна 12-річна дитина померла, не витримавши «оздоровлення» по-російськи.

Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Наразі вони перебувають у лікарні Саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 дітей підвищена температура тіла. Всіх їх оглядають, проводять аналізи та намагаються встановити діагноз. Луганські школярі ізольовані від інших.12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли», – написав Лисогор.

Він уточнив, що ці діти поверталися з Тюмені, куди їздили “на оздоровлення”. Не влітку, не до Краснодарського краю, до прикладу, а до Тюмені – у грудні.

«У звичайний дитячий табір. Як от нещодавно школярі з Сєвєродонецька подорожували до морозного Пермського краю. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло. Місцева влада запевняє, що організує «гарячу лінію» з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма з них немає через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої “ЛНР”», – наголосив очільник Луганщини.