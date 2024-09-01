На півночі України зібрали 18 тонн мертвої риби з отруєних росіянами річок

На півночі України триває збір та захоронення загиблої риби з річок Сейм та Десна, забруднених росіянами. У Сумській області зібрали вже понад 12 тонн, а в Чернігівській області — 6 тонн.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наразі українські фахівці проводять штучну аерацію водойм для насичення їх киснем. Це має посилити дію внесених бактерій та покращити якість води.

Основних заходів вживають у Чернігівській області, зокрема в селах Макошине та Максаки. Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталася села Кладьківка Чернігівської області.

Держекоінспекція та Держводагентство за останню добу відібрали 26 проб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. Також державні екоінспектори провели відбір проб ґрунтової води із шахтних колодязів. Про їхні результати обіцяють повідомити згодом.

Крім того, на Чернігівщині екологи розʼяснюють місцевому населенню заборону на купання та ловлю риби. Держпродспоживслужба запровадила посилений контроль за продажем риби в постраждалих регіонах. Населення також попередили про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини.

Наразі фактів торгівлі рибою, що померла в річці Сейм, не виявлено.

Що передувало

27 серпня, після повідомлень у місцевих ЗМІ, Держрибагентство України підтвердило забруднення росіянами річки Сейм — найбільшої притоки Десни. Перевищення вмісту шкідливих речовин, зокрема амонію, зафіксували в Сеймі на Сумщині та Чернігівщині. Унаслідок низького вмісту розчиненого у воді кисню почала помирати риба. Соцмережами поширилися кадри чорної води із запахом гнилі, зокрема поблизу міста Батурин.

Posted by Державне агентство меліорації та рибного господарства України on Tuesday, August 27, 2024

В агентстві заявили, що росіяни спричинили масштабне забруднення водойми, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм з 14 серпня.

У чотирьох громадах Сумської області та в одній громаді Чернігівської області заборонили купання, вилов риби та використання води для господарських потреб. // hromadske