На Полтавщине молния убила мужчину и сожгла тракторный парк (фото)

Грозовые дожди, прошедшие в Полтавской области 21 и 22 августа, наделали немало бед — от удара молнии погиб мужчина и случился пожар.

В Полтаве под вечер в пятницу, 21 августа, в микрорайоне «Сады-1» молния попала в 32-летнего мужчину. В состоянии клинической смерти его доставили в отделение реанимации городской больницы № 1. Но спустя несколько часов пациент скончался.

А в селе Бреусовка Козельщинского района ночью 22 августа разряд молнии угодил в один из тракторов, стоявших на открытой охраняемой площадке агрофирмы «Добробут». От него огонь перебросился на расположенные рядом другие сельхозмашины и оборудование.

Прибывшим на место ЧП пожарным удалось спасти от повреждения пламенем только три трактора. Большая часть автопарка сгорела.

К ликвидации пожара привлекали 2 единицы техники и 7 человек спасателей. Убытки агрофирмы устанавливаются. // Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)