На Полтавщині 16 працівників м’ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною

14 осіб госпіталізовано.

У Глобиному на Полтавщині в ніч на вівторок на місцевому м’ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 людей, з яких 14 госпіталізовано.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«13 липня близько 00.30 в м. Глобине в сортувальному цеху ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, у результаті чого 14 працівників госпіталізовані до лікарні (1 людина у важкому стані і 13 у стані середнього ступеня тяжкості), 2 людини від госпіталізації відмовилися», — йдеться в ранковому зведенні на сайті ДСНС.

Причина отруєння встановлюється.

Підприємство працює в штатному режимі. // LB.ua