На Полтавщині чоловік не давав лікувати дружину від Covid, довелося викликати поліцію

У Миргородському районі чоловік не підпустив лікарів до жінки у тяжкому стані з підозрою на COVID-19.

Про небезпечну для життя 53-річної жінки ситуацію, що сталася у селі Слобідка Миргородського району, до поліції повідомив її родич. Заявник зауважив, що колишній чоловік не впускає до будинку працівників швидкої медичної допомоги, порушуючи право хворої на отримання кваліфікованої допомоги в медичному закладі.

На повідомлення негайно відреагував поліцейський офіцер територіальної громади Анатолій Веремчук. На місці з’ясувалося, що чоловіка немає вдома, а двері будинку зачинені. Капітан поліції зірвав навісний замок.

Виснажену хворобою власницю оселі знайшли в одній з кімнат. На щастя, жінка була у свідомості, однак у критичному стані. Після огляду та невідкладних маніпуляцій, необхідних для стабілізації її стану, поліцейський разом з медпрацівниками перенесли хвору до карети швидкої допомоги. // Вартові еспресо