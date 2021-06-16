На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій травмувались чоловік та жінка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16-го червня, близько 9-ї години, на 173 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Карпилівка Лубенського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ», 1979 року народження, зіткнувся із вантажним фургоном «Volkswagen», під керуванням 45-річного водія.

У наслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирку «Volkswagen» та водія «ВАЗ» доставлено до лікарні для медичного обстеження. На місці події працює слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)