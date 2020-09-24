На Полтавщині розшукують 15-річного підлітка, який зник 2 дні тому (фото)

Поліція Полтавщини розшукує 15-річного Станіслава Кедика з Шишацького району.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, до них звернулася бабуся хлопця і повідомила, що її онук зник 22 вересня. Близько 21.00 він пішов з дому і до цього часу його місцеперебування лишається невідомим.

Відомо, що Станіслав не вперше тікає з дому. Ймовірно, він міг поїхати до Полтави на святкування Дня міста, оскільки він вже тікав з дому саме 23 вересня.

Наразі пошуки хлопця тривають. В поліції просять інформацію про місцеперебування Станіслава повідомити за номерами: (05352) 91-2-52; 095-012-19-41; 095-247-54-82, або 102. // Коло