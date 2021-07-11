На Полтавщині в озері найшли тіло 8-річного хлопчика, який зник вчора

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу.

Тіло 8-річного хлопчика, який зник ввечері у суботу, 10 липня, виявили сьогодні близько 15:00 на території колишніх “артскладів” Кременчука.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Дитину виявили водолази під час обстеження озера.

Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, хлопчик зник під час відпочинку з родиною. Мати повідомила про зникнення дитини близько 21:00.

До його розшуку долучилися поліцейські Кременчука, рятувальники, водолази державної служби з надзвичайних ситуацій та комунального підприємства “КРЕМЕНЧУК АКВА-СЕРВІС”, нацгвардійці та представники громадськості. // LB.ua