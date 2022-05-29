На Полтавщині в результаті зіткнення з бетонним відбійником загинув мотоцикліст

У Полтавському районі 28 травня, близько 18 години, на 362 км траси «Київ-Харків», водій мотоциклу «Yamaha», 1972 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з бетонним відбійником. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла загинув на місці події.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини