На Полтавщині внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів постраждали 11 людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 лютого, близько 19 години, на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Вишневе Лубенського району (Пирятинська тергромада). Унаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей. Обставини ДТП розслідує поліція.

Отримавши повідомлення про ДТП, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини, слідчі та експерти обласного Главку.

Під час огляду місця події слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки «Renault Magnum», під керуванням 64-річного водія, легковика «Cherry Amulet», під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса «Mercedes-Benz-Sprinter», під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача «Volvo» із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження.

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії «Cherry Amulet» та «Mercedes-Benz-Sprinter», а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП)