На Полтавщині неповнолітній хлопець загинув від ураження електричним струмом

До відділення поліції №1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу 29 травня, близько 03:10, надійшло повідомлення від 36-річної мешканки міста Пирятин, що її неповнолітній син пішов гуляти та не повернувся. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.

Отримавши інформацію, на пошуки хлопця було направлено слідчо-оперативну групу поліції Пирятинщини та рятувальників.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, зазначив: «У ході пошуків поліцейські виявили тіло 14-річного зниклого хлопця на території колишнього м’ясокомбінату в місті Пирятин. За попередньою версією слідства, хлопчика вразило струмом. Для остаточного встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу».

За даним фактом слідчими поліції Пирятинщини, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)