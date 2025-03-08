На Полтавщині перекинувся BMW, 44-річний водій загинув (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 березня близько 07:40 на автодорозі Решетилівка-Царичанка-Дніпро, поблизу села Підгора Кобеляцької громади Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, автомобіль BMW, під керуванням 44-річного водія, під час руху виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. На жаль, від отриманих травм водій згинув на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції та СУ ГУНП)