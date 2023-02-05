На Полтавщині поліцейські та небайдужий рибалка врятували життя чоловіку та 5-місячному немовляті, які провалилася під лід

Подія сталася в місті Горішні Плавні 4-го лютого, близько 17:00, на річці Дніпро. Місцева жінка почула, що хтось прохає про допомогу та одразу зателефонувала до поліції.

На місце події негайно прибув наряд групи реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління, в складі сержанта поліції Івана Чикмарьова та капрала поліції Богдана Мальцева. Зі слів свідків та місцевого рибалки було встановлено, що під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина.

Чоловік із дитиною у воді перебували на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські, які прибули на виклик. Діставши з крижаної води чоловіка та дитину, їх одразу передали медикам, які госпіталізували обох до лікарні.

Поліція встановила, що в крижану пастку потрапив місцевий чоловік, 1977 року народження, та його онук Ілля, якому лише 5 місяців. За інформацією лікарів, їх життю нічого не загрожує. Наразі з родиною працюють ювенальні поліцейські, які з’ясовують обставини та причини події.

Дякуємо всім, за небайдужість і оперативне надання інформації на лінію «102».

Поліція Полтавщини закликає і дорослих, і дітей не наражати себе на небезпеку, не виходити на лід і пам’ятати, що різка зміна температури повітря дуже змінює льодовий покрив на водоймах і крига є не стійкою.

Бережіть себе в своїх близьких!