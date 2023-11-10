На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинув водій легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 листопада близько 6:45 на автодорозі Полтава – Олександрія, у селі Шевченки, Мачухівської громади. Поліція розслідує обставини події.

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобілів «HONDA Accord» та «ВАЗ 21099». Унаслідок зіткнення водій ВАЗ, 1999 року народження, загинув на місці ДТП.

За даним фактом, слідчим підрозділом поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни! За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 10-го листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Закликаємо водіїв бути особливо уважними й обережними та суворо дотримуватися заходів безпеки під час участі в дорожньому русі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВОДІЯМ:

– дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

– знижувати швидкість руху до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів чи дитячих установ;

– вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

– в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами;

– дотримуватися правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки);

– рухаючись за поганої видимості, обирати таку швидкість, щоб була можливість вчасно зупинитися;

– дотримуватися правил проїзду перехресть та бути особливо уважними до пішоходів.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)