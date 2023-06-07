На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинув водій скутера
Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня, близько 16:30, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Макухівка, Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.
За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 21011, під керуванням 30-річного жителя Черкаської області, зіткнувся зі скутером Yamaha, яким керував 51-річний полтавець.
Унаслідок ДТП водій скутера від отриманих травм загинув на місці.
За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За матеріалами Полтавського РУ поліції)