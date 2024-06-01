На Полтавщині поліція встановлює обставини загоряння автомобіля Volkswagen Polo
До Лубенського райвідділу поліції 1 червня близько 4:20 надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, що неподалік села Мацківці Лубенської тергромади на узбіччі дороги він виявив згорілий легковий автомобіль. Поліція встановлює обставини події.
Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Попередньо встановлено, що унаслідок загоряння пошкоджений автомобіль Volkswagen Polo.
Наразі поліція встановлює власника транспортного засобу. Слідчі зʼясовують обставини та причини події.
Відділ комунікації поліції в Полтавській області
(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)Tweet