На Полтавщині поліція встановлює обставини загоряння автомобіля Volkswagen Polo

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Volkswagen Polo

До Лубенського райвідділу поліції 1 червня близько 4:20 надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, що неподалік села Мацківці Лубенської тергромади на узбіччі дороги він виявив згорілий легковий автомобіль. Поліція встановлює обставини події.

на полтавщині поліція встановлює обставини загоряння автомобіля Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Попередньо встановлено, що унаслідок загоряння пошкоджений автомобіль Volkswagen Polo.

Наразі поліція встановлює власника транспортного засобу. Слідчі зʼясовують обставини та причини події.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції) 

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