На Полтавщині поліція встановлює обставини загоряння автомобіля Volkswagen Polo

До Лубенського райвідділу поліції 1 червня близько 4:20 надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, що неподалік села Мацківці Лубенської тергромади на узбіччі дороги він виявив згорілий легковий автомобіль. Поліція встановлює обставини події.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Попередньо встановлено, що унаслідок загоряння пошкоджений автомобіль Volkswagen Polo.

Наразі поліція встановлює власника транспортного засобу. Слідчі зʼясовують обставини та причини події.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)