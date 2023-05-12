На Полтавщині поліція встановлює обставини загибелі мешканки Лубен при пожежі

До Лубенського райвідділу поліції 11 травня, близько 10:30, надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку по вулиці Дружби в місті Лубни.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та рятувальники. Після повної ліквідації пожежі в одній із кімнат було виявлено господарку будинку, 1955 року народження, без ознак життя. Наразі її тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)