на полтавщині поліція зупинила нетверезого водія фургона з рівнем алкоголю у 20 разів більше норми

Це відбулося сьогодні, 30 липня, близько 15:00, на ділянці села Піщане. Екіпаж групи реагування патрульної поліції відділення №2 Кременчуцького районного управління зупинив вантажний мікроавтобус Fiat, під керуванням водія з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Перевірка на Драгері показала результат – 4,16 % алкоголю, що у 20 разів перевищує допустиму норму.

Порушником виявився мешканець одного із сіл Кременчуцького району, 1982 року народження. Як з’ясувалося, окрім водія в автомобілі також перебували його нетверезі знайомі.

У процесі документування правопорушення правоохоронці також встановили, що у чоловіка немає при собі відповідних документів на право керування транспортним засобом.

Інспектори відділення поліції склали відносно порушника адміністративні матеріали за низку допущених порушень. Зокрема, за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130) та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів (ч. 1 ст. 126) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)