На Полтавщині Toyota «наздогнала» автоцистерну: водій загинув, пасажирка госпіталізована (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 лютого близько 19:30 на автодорозі Полтава-Красноград, поблизу села Голобородьківське Карлівської громади. Поліція розпочала досудове розслідування.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Toyota Land Cruiser, під керуванням місцевого водія 1962 року народження, зіткнувся з автоцистерною АЦНГ, якою керував мешканець Полтавського району 1979 року народження.

Внаслідок зіткнення водій позашляховика загинув на місці. Пасажирка автомобіля TOYOTA (1998 року народження) госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУП та СУ ГУНП)