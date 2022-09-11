На Полтавщині у зіткненні авто з деревом загинула пасажирка, водій травмований (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9-го вересня, близько 13-ї години, між селами Попівка та Нижня Ланна, Полтавського району.

За попередньою інформацією, автомобіль «ВАЗ 2107», під керуванням 47-річного жителя Карлівської громади, під час руху з’їхав у кювет та допустив зіткнення із деревом.

Унаслідок ДТП водій та 54-річна пасажирка, жителька Ланнівської громади, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих із травмами госпіталізували до медичного закладу, де згодом жінка померла.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації Полтавщини

(За інформацією Полтавського

районного управління поліції)