На Полтавщині унаслідок пожежі загинули дві жінки та дитина

Повідомлення про пожежу у селі Макухівка Полтавського району надійшло до поліції сьогодні близько 08:45. Поліція та рятувальники з’ясовують причини й обставини події.

Пожежу у житловому будинку вже вдалося локалізувати. На жаль, під час обстеження приміщення рятувальники й поліцейські виявили без ознак життя двох жінок (92 та 72 роки) та восьмирічну дівчинку. Тіла загиблих направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції та СУ ГУНП)