На Полтавщині в ДТП загинули двоє хлопців та неповнолітня дівчина (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася опівночі, з 3 на 4 березня, на автодорозі між селами Піщане та Кривуші, поблизу села Ковалівка Кременчуцького району. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, автомобіль Skoda на заокругленні дороги виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Після зіткнення автомобіль загорівся.

Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції виявила в салоні автомобіля обгорілі тіла трьох людей.

Під час проведення слідчих дій вдалося встановити особи загиблих.

Ними виявилися: двоє чоловіків 22 та 19 років, мешканці Кременчуцького району, та 17-річна дівчина, мешканка Кіровоградської області.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУ поліції)