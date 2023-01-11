На Полтавщині в ДТП загинули водій та пасажирка легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня, близько 8:30, на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Бродщина, Кобеляцької громади, Полтавського району. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

За попередньою версією слідства автомобіль Hyundai Getz, під керуванням 71-річного мешканця міста Нікополь, під час руху з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП водій та 74-річна пасажирка легковика загинули на місці аварії.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)