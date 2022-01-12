На пожарище в Харьковской области спасатели обнаружили тела отца и сына

В Лозовском районе Харьковской области спасатели в течение двух часов потушили пожар в частном доме. Жертвами возгорания стали двое мужчин — 1932 и 1966 годов рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сегодня в 10:09 к пожарным поступила информация о ЧП в селе Семеновка. К моменту их приезда на место происшествия, в одной из комнат пылали двери, мебель и вещи. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В 11:00 спасатели сумели локализовать пожар, а в 12:14 — полностью ликвидировать его. Во время тушения бойцы ГСЧС обнаружили тела двух местных жителей — сына и отца, который не мог самостоятельно передвигаться. // newsroom.kh.ua