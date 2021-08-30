На Прикарпатье в столкновении легковушек один человек погиб, пятеро пострадали (фото)

Автомобиль «Рено Кенго» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2410»

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, авария с летальным исходом, в котором погибла женщина-пассажирка и травмировались двое детей и трое взрослых, произошла на трассе Р-20 «Снятин-Тязив».

Как предварительно установили правоохранители, автомобиль «Рено Кенго» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2410».

В результате ДТП пассажирка транспортного средства «ГАЗ» погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель этого автомобиля получил легкие телесные повреждения.

Кроме того, в медучреждение доставлены водитель, двое взрослых и двое несовершеннолетних пассажиров «Рено Кенго». // УНИАН