На Прикарпатье в столкновении ВАЗа и фуры погибли четыре человека (фото)

Ночью в субботу, 5 сентября, на Прикарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами.

На дороге «Стрый -Ивано-Франковск — Мамалыга» в Коломыйском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Следователи установили, что водитель «ВАЗа», ехавший в сторону Ивано-Франковска, столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого остановился на встречной полосе для оказания помощи другому грузовику, который сломался.

В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Их возраст и место проживания устанавливается. По этому факту открыто уголовное производство, ведется следствие. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)