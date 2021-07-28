На Прикарпатті літак впав на житловий будинок: загинули четверо людей (фото)
Трагедія трапилася посеред дня у селі Шепарівці
У Коломиському районі Івано-Франківської області легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок.
Внаслідок авіакатастрофи загинуло четверо людей. Про це Depo.Прикарпаття повідомляє за даними ДСНС України.
Аварія трапилася у селі Шепарівці близько 13 год 40 хв. Після падіння літака на приватний будинок відбулось загорання. На місці події працюють рятувальні служби.Tweet