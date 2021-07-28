На Прикарпатті літак впав на житловий будинок: загинули четверо людей (фото)

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Трагедія трапилася посеред дня у селі Шепарівці

У Коломиському районі Івано-Франківської області легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок.

На Франківщині літак впав на житловий бу…

Фото: ДСНС

Внаслідок авіакатастрофи загинуло четверо людей. Про це Depo.Прикарпаття повідомляє за даними ДСНС України.

На Прикарпатті спортивний літак впав на приватний будинок

Фото: ДСНС

Аварія трапилася у селі Шепарівці близько 13 год 40 хв. Після падіння літака на приватний будинок відбулось загорання. На місці події працюють рятувальні служби.

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