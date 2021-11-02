На Прикарпатті Mazda в’їхала у будинок: загинув її пасажир (фото)

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Бурштинській територіальній громаді загинув пасажир легковика, а водійка зазнала важких травмувань. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, встановлюються усі обставини події.

2 жовтня близько опівночі на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію з постраждалими в селі Задністрянське Бурштинської територіальної громади. На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група, експерт-криміналіст та рятувальники.

Поліцейські встановили, що 29-річна водійка, мешканка Бурштинської ТГ, керуючи автомобілем Mazda 6, рухаючись автодорогою сполученням Н-09 «Мукачево-Львів», не обрала безпечної швидкості руху, не впоралась з керуванням, виїхала на узбіччя дороги, а відтак заїхала в огорожу і врізалась у житловий будинок.

У результаті ДТП 34-річний пасажир, мешканець Бурштина, від отриманих травм помер у лікувальному закладі, а водійка отримала тяжкі тілесні ушкодження. У житловому будинку ніхто не постраждав.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини