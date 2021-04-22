На Прикарпатті поліцейські розшукують безвісти зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Прикарпатські правоохоронці розшукують неповнолітню мешканку Івано-Франківська Сенюк Іванну Олександрівну, 2007 року народження.

21 квітня до Івано-Франківського районного управління поліції звернулася 29-річна місцева мешканка. Жінка повідомила про те, що 19 квітня її неповнолітня донька пішла з дому до ліцею та досі не повернулась.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, худорлявої тілобудови, очі блакитного кольору, довге світле волосся.

Була одягнута в куртку чорного кольору, чорні штани.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0980155424.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини