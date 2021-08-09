На Прикарпатті поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Поліція в Івано-Франківській області розшукує неповнолітнього мешканця м. Івано-Франківська Панченка Владислава Костянтиновича, 2004 року народження.

Хлопець 6 серпня близько 18 год пішов з дому, а з 7 серпня не виходить на зв’язок з рідними і по цей час його місце перебування невідоме.

Його прикмети: зріст 170 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі зелено-карі.

Одягнений в чорні шорти, білу футболку з капюшоном, чорно-червоні кросівки.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього Владислава Панченка, просимо негайно телефонувати на лінію 102 або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини