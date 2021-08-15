На Прикарпатті тривають пошуки зниклого шестирічного Стефанціва Олексія

До пошуків хлопчика максимально задіяні всі служби поліції Івано-Франківщини, працівники ДСНС, військовослужбовці, кінологи зі двома службовими собаками. Для розшуку використовується квадрокоптер.

Допомагають правоохоронцям також волонтери ГО «Гірський рятувальний центр», представники «Червоного Хреста» та Карпатського національного природного парку.

Нагадаємо, що хлопчик 14 серпня близько 15.30 год загубився під час сходження на гору Говерла і досі його місце перебування невідоме. Повідомлення до поліції про зникнення дитини надійшло близько 22:50 від родичів дитини.

Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.

Правоохоронці докладають усіх зусиль для пошуків дитини.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини