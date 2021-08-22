На Прикарпатті у ДТП загинув 19-річний мотоцикліст (фото)

Вранці 22 серпня о 5:30 між селами Одаї та Старі Кривотули, що на Тисмениччині, сталася дорожньо-транспортна пригода.



Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Встановлено, що 19-річний водій, мешканець району, керуючи мотоциклом “Musstang”, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з “Mercedes-Benz Sprinter”, яким керував 57-річний франківець. “Mercedes” рухався у напрямку Чернівців.

Внаслідок ДТП водій мотоциклу помер на місці події.

У транспортному засобі перебували водій та семеро пасажирів, вони не постраждали. // Діло