На Прикарпатті в страшну ДТП потрапили рятувальники, які їхали на пожежу (фото)

В понеділок, 16 серпня, у ДТП потрапив автомобіль пожежників, який прямував на міцсе НП. Шестеро людей травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Головного упаравління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Автомобіль рятувальників, який їхав на виклик через пожежу у легковому автомобілі у селі Пшеничники Калуського району, близько 9:00 перекинувся на автомобільній дорозі Р-21 «Долина — Хуст» в смт. Вигода Калуського району.

Шестеро людей отримали травми і були госпіталізовані медиками «швидкої». Причини та обставини ДТП з’ясовуються. // Апостроф