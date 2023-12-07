На Прикарпатті директор комунального закладу незаконно преміював себе та сина майже на ₴400 тис.

Прокурори Коломийської окружної прокуратури довели у суді вину директора одного з місцевих комунальних закладів у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч.1 та ч.2 ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Встановлено, що посадовець приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Упродовж 2021-2023 років він видавав накази про преміювання себе та свого сина на загальну суму 400 тис. грн.

Працівники Управлінням стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Національної поліції України склали стосовно нього 80 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Коломийський міськрайонний суд визнав посадовця винним у вчиненні вказаних адміністративних правопорушень та наклав на нього стягнення у виді штрафу.

Після набрання постанови судді законної сили буде вирішене питання щодо внесення відомостей про порушника до електронної бази даних “Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення”.

Івано-Франківська обласна прокуратура