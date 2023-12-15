На Прикарпатті керманич легковика загинув «наздогнавши» вантажівку (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 14 грудня близько 17:30 години в Долині. У результаті зіткнення двох автомобілів один керманич загинув.

За попередньою інформацією, водій «Skoda Oktavia», місцевий мешканець, 1956 р.н., не обрав безпечної швидкості руху та передньою частиною свого автомобіля допустив зіткнення із задньою частиною вантажного автомобіля «КАМАЗ», у складі півпричепа.

Останнім керував мешканець смт. Брошнів, 1971 р., який рухався попереду в попутному напрямку.

У результаті зіткнення керманич автомобіля «Шкода» загинув на місці події.

Водій вантажівки – тверезий.

Наразі призначено відповідні експертизи, у ході яких поліцейські з’ясують усі обставини даної автопригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Шановні водії!

Будьте уважні під час їзди у темну пору доби, дотримуйтеся безпечної швидкості та Правил дорожнього руху.

Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть і переходів, керування у стані алкогольного сп’яніння нерідко призводять до дорожньо-транспортних пригод.

Поліцейські вкотре закликають всіх водіїв і пішоходів бути відповідальними та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Пам’ятайте, що від вас залежить безпека та життя кожного учасника дорожнього руху.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини