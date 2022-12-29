На Прикарпатті поліція встановлює місцеперебування малолітньої мешканки Єзупільської ТГ (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 13-річну дівчину, яка 28 грудня близько 8 години вийшла з приміщення Івано-Франківського обласного психоневрологічного санаторію та по даний час її місце перебування невідоме.

Зникла – Череповська Діана Миколаївна,2009 року народження, внутрішньо переміщена з Сумської області, тимчасово проживає в Івано-Франківському обласному психоневрологічному санаторію.

Прикмети розшукуваної : зріст 154 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-каштанове.

Дівчина була одягнена у чорну шубу, світло-блакитні джинси, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцеперебування Діани Череповської, або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини