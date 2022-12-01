На Прикарпатті троє осіб загинули від отруєння чадним газом, серед них 12-річна дівчинка

В Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка і 27-річний чоловік. В Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає УНН.

“Неправильна експлуатація газової плити та обігрівальних приладів призвела до смерті одразу трьох людей. Від „невидимого вбивці“ в Івано-Франківську загинуло двоє осіб, а в Богородчанській територіальній громаді — 12 -річна дівчинка”, — йдеться в повідомленні.

29 листопада на лінію “102” надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в селі Горохолино горить житловий будинок. Встановлено, що в наслідок загоряння та часткового задимлення будинку, загинула 12- річна дівчинка. На момент пожежі школярка перебувала в будинку сама.

Слідчі попередньо з’ясували, що пожежа виникла внаслідок неправильної експлуатації газової плити, одна із конфорок була увімкнена.

“Що з будинку йде дим, першими побачили сусіди. Вони витягнули неповнолітню із задимленого помешкання. Викликали швидку допомогу, але врятувати дитину так і не вдалося”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що того ж дня до правоохоронців Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про загибель ще двох людей. Йдеться про 89-річну пенсіонерку та 27-річного чоловіка. Обоє проживали в приватному будинку. Як з’ясували слідчі, причина смерті — чадний газ, який ймовірно накопичувався через несправність обігрівальних приладів.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

“Правоохоронці нагадують мешканцям Івано-Франківщини: чадний газ — “невидимий вбивця” без кольору та запаху. Визначити його рівень концентрації в приміщенні можна за допомогою спеціальних приладів”, — йдеться в повідомленні.

Поліція Прикарпаття рекомендує встановити в оселях сигналізатори загазованості.

Якщо відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення та терміново зверніться в газову службу.

Аби вберегти себе від небезпеки, обов’язково перевіряйте справність газових приладів перед експлуатацією.

Не залишайте їх увімкненими без нагляду. Не перегрівайте печі та комини.

Обов’язково нагадайте дітям правила протипожежної безпеки.

Перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів. Від їх правильної роботи залежить ваше здоров’я та здоров’я близьких.

Правоохоронці закликали людей не нехтувати застереженням, а перевірити газове обладнання та системи опалення.

Міністерство охорони здоров’я України також дало поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.