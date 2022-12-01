На Прикарпатті троє осіб загинули від отруєння чадним газом, серед них 12-річна дівчинка
В Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка і 27-річний чоловік. В Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає УНН.
“Неправильна експлуатація газової плити та обігрівальних приладів призвела до смерті одразу трьох людей. Від „невидимого вбивці“ в Івано-Франківську загинуло двоє осіб, а в Богородчанській територіальній громаді — 12 -річна дівчинка”, — йдеться в повідомленні.
29 листопада на лінію “102” надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в селі Горохолино горить житловий будинок. Встановлено, що в наслідок загоряння та часткового задимлення будинку, загинула 12- річна дівчинка. На момент пожежі школярка перебувала в будинку сама.
Слідчі попередньо з’ясували, що пожежа виникла внаслідок неправильної експлуатації газової плити, одна із конфорок була увімкнена.
“Що з будинку йде дим, першими побачили сусіди. Вони витягнули неповнолітню із задимленого помешкання. Викликали швидку допомогу, але врятувати дитину так і не вдалося”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що того ж дня до правоохоронців Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про загибель ще двох людей. Йдеться про 89-річну пенсіонерку та 27-річного чоловіка. Обоє проживали в приватному будинку. Як з’ясували слідчі, причина смерті — чадний газ, який ймовірно накопичувався через несправність обігрівальних приладів.
За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
“Правоохоронці нагадують мешканцям Івано-Франківщини: чадний газ — “невидимий вбивця” без кольору та запаху. Визначити його рівень концентрації в приміщенні можна за допомогою спеціальних приладів”, — йдеться в повідомленні.
Поліція Прикарпаття рекомендує встановити в оселях сигналізатори загазованості.
- Якщо відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення та терміново зверніться в газову службу.
- Аби вберегти себе від небезпеки, обов’язково перевіряйте справність газових приладів перед експлуатацією.
- Не залишайте їх увімкненими без нагляду. Не перегрівайте печі та комини.
- Обов’язково нагадайте дітям правила протипожежної безпеки.
- Перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів. Від їх правильної роботи залежить ваше здоров’я та здоров’я близьких.
Правоохоронці закликали людей не нехтувати застереженням, а перевірити газове обладнання та системи опалення.
Міністерство охорони здоров’я України також дало поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.Tweet