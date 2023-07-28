На Прикарпатті в ДТП загинув неповнолітній водій мотоцикла

Подія мала місце в Болехівській територіальній громаді. У результаті аварії неповнолітній керманич мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Вчора, 27 липня, близько 22 години неподалік села Козаківка, сталася дорожньо-транспортна пригода із летальними наслідками.

На місці події поліцейські встановили, що 15-річний мешканець села Сукіль, керуючи мотоциклом «КOVI», під час руху по гірській грунтовій дорозі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у кювет.

Опісля, мотоцикл перекинувся.

У результаті автопригоди неповнолітній від отриманих травм помер на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські Івано-Франківщини звертаються до батьків підлітків з проханням вживати усіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах:

– перш ніж купувати дітям скутер чи мотоцикл подумайте, чи зможе ваша дитина безпечно ним керувати;п

– одбайте аби ваша дитина не лише знала правила дорожнього руху, але їх дотримувалась;

– не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермо мопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії;

– власні мотозасоби зберігайте так, щоб ними не змогли скористатися без вашого відома підлітки.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини