На Прикарпатті згорів санаторій «Сяйво Карпат», в якому відпочивали 150 дітей (фото)

Постраждалих немає, однак у дітей згоріли всі речі і вони отримали стрес.

Киянка Юлія Бойко, чия 8-річна дочка уперше поїхала до дитячого табору, розповіла про надзвичайну ситуацію.

“Це була найстрашніша доба в моєму житті”, – пише жінка.

За її словами, 25 вересня о 14.00 150 дітей заселилися у базу відпочинку “Сяйво Карпат”, а в 17.00 сталася пожежа, в результаті якої комплекс вигорів вщент.

“Діти дивом лишилися живими. Я боюся думати, що могло статися. Від цієї думки серця зупиняється”, – ділиться Юлія.

Комплекс – повністю дерев’яний. За словами жінки, ймовірна причина надзвичайної ситуації – замикання проводки.

Юлія каже що, діти вибігли на вулицю в чому були: всі їхні речі згоріли вщент.

Вона говорить, що діти були в істериці, а батьків про подію ніхто не повідомив: вони дізналися про пожежу від дітей.

“Декілька годин відповідальні особи не відповідали нікому з шокованих батьків, більшість дітей лишилися без телефонів. Годинами діти стояли голі/босі і чекали, що ж будуть робити їх доглядачі. Через декілька годин цього жаху дітей повезли в інший табір. Потім по дорозі змінили його на ще один”, – пише Юлія.

За словами жінки, дітей поселили в інший табір тільки вночі, о 23.00 дали по бутерброду і відправили спати.

Юлія доїхала до доньки близько 6:00 ранку 26 вересня.

“В стані дикого шоку від пережитого я ще шукала дитину по кімнатах, адже 18-річна дівчинка вожата тупо не знала, хто де знаходиться!!! Забравши дитину, ми поїхали шукати де її можна погодувати, адже останній раз вона їла 16 годин тому”, – пише мама дитини.

Юлія з дочкою поїхали на згарище і побачили, що від кімнати дівчинки лишилася лише рама від вікна.

“Психологічний стан дитини жахливий. Я сива і ще довго буду в стані шоку. Абсолютно всі речі малої згоріли, адже вона вирішила взяти туди усе, навіть шкільні підручники, щоб не пропускати навчання”, – каже жінка.

Юлія Бойко вимагає покарання винних у тому, що діти опинилися у небезпеці.

“Яким чином дали дозвіл на розміщення 150 дітей, не переконавшись в пожежній безпеці? Хто нагрів руки на відпочинку дітей, які дивом лишилися живими? Відправляли нас Управління молоді та спорту Святошинської РДА Києва. Некомпетентність та відношення до дітей вражає! Я вимагаю відповіді від КМДА щодо цього жахливого випадку!” – написала жінка.

Військовий Олександр Бондаренко, батько дітей, які теж перебували на відпочинку у таборі, також повідомив про пожежу.

“Перший раз у житті мої доньки поїхали в санаторій. Дівчата цілі, але без речей”, – написав він.

Що кажуть рятувальники та правоохоронці

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, пожежа трапилася надвечір 25 вересня 2023 року у селі Красноїлля Верховинського району.

Загорілася будівля відпочинкового комплексу “Сяйво Карпат”. На момент приїзду рятувальників площа пожежі складала приблизно 750 квадратних метрів.

“З комплексу евакуювали 160 людей, зокрема 148 дітей та 12 співробітників”,– кажуть у відомстві.

За словами речниці ГУ ДСНС регіону, виклик до рятувальників надійшов о 18.28.

“Через пізнє повідомлення про пожежу на момент прибуття вогнеборців другий та мансардний поверхи будівлі були охоплені вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки”, – каже речниця.

За її словами, сама будівля санаторію – дерев’яна, з великим навантаженням, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

Рятувальники гасили пожежу упродовж 4 годин. О 22.26 пожежу вдалося ліквідувати.

“Обслуговуючий персонал вивів усіх дітей із будівлі. Дітей та вихователів переселили в інший санаторій у Косів, також туди було направлено психолога ГУ ДСНС, яка надала допомогу 22 дітям”, – кажуть у ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 12 одиниць техніки та 60 осіб особового складу. У боротьбі з вогнем також брали участь рятівники із Чернівецької області.

Як повідомили “УП. Життя” у поліції Івано-Франківщини, 25 вересня на лінію 102 о 18.40 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу у комплексі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група і група швидкого реагування. Поліція наразі проводить перевірку. Причина пожежі не встановлена.

У поліції також зазначили, що звернень від батьків дітей до поліції не надходило.

“УП. Життя” звернулася за коментарями до Київської міської адміністрації, Святошинської районної адміністрації та адміністрації базу відпочинку “Сяйво Карпат” з проханням прокоментувати ситуацію та очікує відповіді.

Що відомо про базу відпочинку і хто там перебував

За інформацією на сайті закладу, “Сяйво Карпат” – це триповерховий готель на 150 місць з сауною, банкетним залом на 300 осіб та конференц-залом. Розташований він у 19 км від центру Верховини, поруч – ліс та річка. У комплексі були наявні номери на 2-7 місць.

Відомо, що до цього табору запрошували дітей пільгових категорій віком від 7 до 17 років, які зареєстровані у Києві. Були заплановані три дати заїзду: 25 вересня, 12 листопада та 6 грудня.

Комплекс до пожежі

До табору надавалися безкоштовні путівки дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, сиротам, відмінникам, дітям учасників бойових дій, ВПО тощо.

Також пропонувалася можливість відпочинку дитячим творчим колективам та спортивним командам. Путівками займалися відділи у справах молоді та спорту районних державних адміністрацій.

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Яна Осадча, журналістка УП.Життя