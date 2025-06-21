На Прикарпатті знайшли безвісти зниклого 5-річного хлопчика. Пошуки тривали три доби

До пошуків Кирила Боднарука залучали особовий склад поліції, рятувальників, кінологів із собаками, військових, волонтерів та небайдужих громадян.

Пошуки дитини тривали три доби. Вранці 21 червня хлопчика вдалося розшукати.

Дитину виявили за допомогою безпілотного літального апарата в хащах, приблизно за кілометр від місця зникнення.

Малолітній перебуває у задовільному стані. Наразі йому надають необхідну допомогу медики.

Поліція Прикарпаття щиро дякує всім, хто долучився до пошуків та допомагав у такій важкій та надважливій справі.

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини