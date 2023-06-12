На річці Лєна у Росії зіштовхнулись два танкери: у воду виливаються тонни бензину (відео)

Два танкери зіткнулися на річці Лєні в російській Іркутській області.

Як пише ТАСС з посиланням на інформацію екстрених служб, пошкоджено ємність із майже 140 тоннами бензину в одному із суден, передає УНН.

“На річці Лєна в районі селища Олексіївськ сталося зіткнення танкера ТР-901 і танкера ТР-900, що перевозить 832 тонни бензину. Відбувається витікання палива в акваторію річки Лєна”, – сказав співрозмовник росЗМІ.

На місці події працюють слідчі. Скільки бензину вже вилилось у воду – наразі невідомо.