На Ривненщине два человека погибли в BMW X5, который врезался в электроопору и перевернулся (фото)

На Ривненщине в результате ДТП с внедорожником погибли два человека, еще двое травмировались.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 17 часов неподалеку от села Гильча-1 Здовбицкой территориальной общины Ривненского района.

На месте происшествия спасатели увидели в поле опрокинутый на крышу легковой автомобиль марки BMW X5.

«Автомобиль по неизвестным причинам столкнулся с электроопорой, вылетел на поле и перевернулся на крышу. На момент ДТП в транспортном средстве находились четверо мужчин. В результате ДТП водитель и один из пассажиров погибли. Двух других пассажиров доставили в травматологическое отделение Здолбуновской ЦРБ с травмами различной степени», — говорится в сообщении.

Спасатели для недопущения возгорания и взрыва автомобиля отключили в нем клеммы аккумуляторных батарей и отсоединили газобаллонное оборудование.

Правоохранители предварительно установили, что BMW X5 во время обгона выехал за пределы проезжей части, где врезался в электроопору и перевернулся.

«От полученных травм 36-летний пассажир, житель города Дубно, погиб на месте происшествия, а водитель внедорожника, 31-летний здолбуновчанин — в карете «скорой». Еще двух пассажиров 37-ми и 20-летних братьев, жителей Здолбунова, с травмами различной степени госпитализировали в районную больницу», — сообщили в полиции области.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.