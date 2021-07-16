На Рівненщині двоє юнаків-мотоциклістів загинули в ДТП (фото)

Вони виїхали з другорядної дороги на мотоциклі, не пропустивши мікроавтобус.

У Рівненській області на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин близько четвертої ранку в п’ятницю загинули двоє юнаків.

За даними обласного управління поліції, вони виїхали на мотоциклі Viper з другорядної дороги біля села Сошники і не пропустили мікроавтобус на головній. Внаслідок зіткнення 19-річний житель Вараша та 18-річний мешканець села Вирка загинули на місці від отриманих травм. Обоє були без шоломів.

В мікроавтобусі їхала сім’я американських громадян — подружжя і троє дітей. Вони не постраждали.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху. // LB.ua