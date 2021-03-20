На Рівненщині неповнолітні навживалися на вечірці наркотиків – трьох шпиталізували у важкому стані

20 березня, на лінію 103 (о 3:08 , о 4:04 та о 4:19 ) надійшло декілька однакових викликів. Медичної допомоги потребували неповнолітні з с. Федорівка, що на Гощанщині.

Бригади Гощанської підстанції екстреної медичної допомоги прибули за вказаними адресами. У чотирьох пацієнтів віком 15-17 років були однакові симптоми.

Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон).

Після наданої медичної допомоги працівники швидкої транспортували 3-х пацієнтів без свідомості до Гощанської центральної районної лікарні в реанімаційне відділення. Одного підключили до апарату штучної вентиляції легень. Четвертий молодик у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок одразу як помітили, що сину погано.

Про подію повідомлено поліцейським.

Близько 6-ї ранку 20 березня двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Одному з яких лікарі ввели антидот. З‘явилася м‘язева активність, проте він залишався в комі. // ЧаРівне