На Рівненщині неповнолітній помер у лікарні від електротравми і опіків, отриманих на залізниці

Повідомлення, що медики обласної лікарні констатували смерть 16-річного жителя села Копитків колишнього Здолбунівського району, надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 27 червня, близько 8:30.

Нагадаємо, підлітка уразило струмом у селі Івачків на залізничній станції. Він виліз на нерухомий вантажний вагон, наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом. Одяг юнака зайнявся полум’ям, а він упав на землю. Вогонь побачила чергова станції, яка і викликала «швидку» та медиків.

16-річного хлопця госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні де діагностували електротравму та електричні опіки. Попри вжиті реанімаційні заходи та надану необхідну медичну допомогу його життя лікарям врятувати не вдалося.

За цим фактом слідчі відділення №6 (м.Здолбунів) внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України з відміткою нещасний випадок.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області