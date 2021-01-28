На Рівненщині п’яний чоловік намагався залізти у розпечену піч

27 січня, о 16:29 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Лінчин Березнівського району чоловік у стані алкогольного сп’яніння помістив голову та руки в грубку. У нього видніються кістки черепа та рук.

Про це повідомили у пресслужбі Центру екстреної меддопомоги.

За вказаною адресою виїхала бригада Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З’ясувалося, що викликав швидку сусід потерпілого. Він розповів, що 55-річний товариш випивши оковитої з невідомих причин помістив голову та руки у розпалену грубку.

«Чоловік був у свідомості. Під час огляду ми виявили опіки шкіри голови, шиї повної товщини, а також опіки зап’ястка та кісток повної товщини. Ніхто з рідних не хотів супроводжувати потерпілого до лікарні», – розповів старший фельдшер Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги Андрій Царук.

Бригада швидкої транспортувала 55-річного чоловіка до Березнівської центральної районної лікарні.

«Попередній діагноз: термічні опіки голови та рук II-IV ступенів», – додала старша лікарка оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Любов Волинець. // Діло