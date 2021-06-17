На Рівненщині п’яний водій «Volkswagen Touran» с чотирма пасажирами не вписася в поворот, загинули двоє людей

Повідомлення про автопригоду поблизу села Михалин надійшло до поліції від медиків близько першої години ночі сьогодні, 17 червня.

Поліцейські на місці події встановили, що 28-річний водій автомобіля «Volkswagen Touran», місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, де врізався у дерева та перекинувся.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів транспортного засобу, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин загинули на місці. 28-річний керманич та двоє інших пасажирів — 43-річний та 28-річний односельці отримали забої обличчя та тіла, струс головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння — 0,81 проміле.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

28-річного жителя села Михалин затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області