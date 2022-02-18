На Рівненщині розшукують 9-річну дівчинку, яка не повернулася зі школи (фото)

Дев’ятирічна жителька села Малий Жолудськ колишнього Володимирецького району сьогодні, 17 лютого, після уроків не повернулася додому. Не дочекавшись доньку зі школи, близько 17 години її мама звернулась за допомогою до поліції.

Правоохоронці встановили, що після занять дитина направилась додому полем у сусідній населений пункт. Втім, до місця призначення так і не дісталась. Телефону дівчинка із собою не має.

Гамарц Яна Олегівна, 2013 року народження. На зріст приблизно 120 см, худорлява, волосся коротке, світле. Була одягнута у червону куртку, білу шапку, чорні штани.

До пошуків залучений особовий склад відділення поліції №1 (смт Володимирець) та Вараського РВП, кінологи, спецпризначенці та місцеві жителі. Правоохоронці використовують дрон із тепловізором.

Поліцейські та рідні звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування школярки просимо повідомити до поліції за номерами телефонів (03634) 2-54-01, 068 853 5391.

Відділ комунікації поліції Рівненської області