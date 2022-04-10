На Рівненщині у п’яних водіїв відібрали понад 200 авто – вони будуть передані на потреби ЗСУ

На всіх правопорушників складено адміністративні протоколи

За півтора місяці військового стану на Рівненщині виявили 233 п’яних водія за кермом. Весь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати ЗСУ.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація у Facebook .

Найбільше водіїв напідпитку та під дією наркотиків з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України виявили в обласному центрі – 93, в Острозі – 29 та 19 у Рокитному.

«На усіх правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП, а матеріали яких розглядатиме суд. Транспортні засоби вилучені, поміщені на територію відділень поліції та в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні. // «Сьогодні»